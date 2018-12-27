Ege'den Engelli Çocuklar Yararına Kermes

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ana koridorunda düzenlenen kermeste el emeği ürünler merkez yararına satışa sunuldu.

Kermeste yer alan ürünlerin; rehabilitasyon merkezine gelen çocuklar, anneleri vemerkez personelinin ortak emeği ile üretildiğini belirten Merkez Müdürü Prof. Dr. Berrin Durmaz, "Merkezimizde sadece çocukları değil engelli çocuğa sahip moral ve desteğe gereksinimi bulunan aileleri de rehabilite ediyoruz.Bu amaçla çocuklar tedavi edilirken anneler bir başka ortamda el işi, tezhip, minyatür, ahşap boyama gibi aktivitelere katılarak moral buluyorlar, rehabilite oluyorlar.Buradaki ürünler Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin gözetiminde ve onların verdiği eğitimlerle üretildi. Her biri alanında uzmanlaşmış bu eğitmenlerimiz öğrencilerimize yol gösteriyorlar vebirlikte bu eserleri meydana getiriyorlar. Biz de bu bir yıllık emeğimizdeki ürünlerden kermes düzenleyerek merkez bütçemize katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın, ailelerin ve personelimizin katkıları ile meydana gelen bu ürünlerin geliri ise yine çocuklarımızın eğitimine kaynak oluşturacak. Ben tüm çocuklarımızı, ailelerimizi ve özveriyle bu çalışmalara katkı sunan çalışanlarımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kermes kapsamında ahşap obje üzerine taş boyama süsler, anahtarlıklar, kolyeler, küpeler, duvar süsleri, magnetler, fularlar, cüzdanlar, kabak oyması gece lambaları, deri kalemler, mumluk, bileklik gibi hediyelik süs eşyaları satışa sunuldu.