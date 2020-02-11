Ege'den mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında 750 milyon dolar hedefi

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, 2020'de 750 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini belirtti.

Yağcı, Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen basın toplantısında, 2018'de 634 milyon dolar olan ihracatı geçen yıl yüzde 9,2'lik artışla 693 milyon dolara çıkardıklarını aktardı.

Mobilya sektöründeki ihracat artışının devam ettiğine değinen Yağcı, şunları kaydetti:

"Mobilya sektörü, dünya mobilya pazarından yüzde 2,5 pay almak ve 2023'te 6 milyar dolarlık ihracat yapmak için çaba gösteriyor. Sektörün kendi içinde alt grupları mevcut. Ege olarak özellikle ev ve ofis mobilyasında güçlüyüz. 2019 yılında Birliğimiz üzerinden gerçekleşen mobilya ihracatı yüzde 13 artışla 165 milyon dolar oldu. Türkiye geneline bakıldığında yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşiyor. Egeli mobilyacı firmalarımızın payını artırması gerektiğinin bilincindeyiz."

Mobilyada en önemli ithalatçı ülkelerin başında ABD'nin geldiğine değinen Yağcı, bu ülkeye "Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu" planladıklarını aktardı.

Torbalı'da "Mobilya OSB" kurulması çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Yağcı, burada 64 firmanın 590 bin metrekarelik alan için başvuruda bulunduğunu, mevcut alanın neredeyse yüzde 50'den fazlasına talebin geldiğini ifade etti.

Yağcı, hayata geçirmeye çalıştıkları Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme) projesinden de bahseden Yağcı, şöyle konuştu:

"Projeye şu ana kadar 26 ihracatçı firmamız başvurdu. Bu sayının 30'u geçmesini bekliyoruz. Hedefimiz, bu rotada ilerlerken 2020'de Birlik olarak 750 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek. Bu amaçla çalışmaya devam ediyor, sürdürülebilir ihracat için kaynakların verimli kullanılması gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz."

Sektöre koronavirüs etkisi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün mobilya sektörüne etkisine ilişkin soru üzerine Yağcı, "Ülke olarak empati yapılması gerek. Aynı durum bizim başımıza gelse ve rakip ülkeler pazarımızı elimizden almaya kalksa hoşumuza gitmez. Bu virüs Çin'in ihracatını düşürebilir. Biz bu düşüşü karşılamaya hazırız. Ama bizim politikamız rekabetçi yöntemlerle pazardaki payımızı artırmak olmalı. Fırsatçılık yaparsak bu ilerde bize pahalı olarak geri döner." değerlendirmesinde bulundu.