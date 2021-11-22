Üye Girişi
Ege'den tarım sektörlerinin ihracatı 5,5 milyar doları aştı - Son Dakika

Ege'den tarım sektörlerinin ihracatı 5,5 milyar doları aştı

22.11.2021 15:02
Ege'den tarım sektörlerinin ihracatı 5,5 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son 1 yıllık dönemdeki ihracatlarının yüzde 25'lik artışla 12 milyar 816 milyon dolardan, 16 milyar 24 milyon dolara ulaştıdığını dile getirdi.

Eskinazi, böylelikle 2021 yılı sonu için 15 milyar dolardan, 16 milyar dolara yükselttikleri hedeflerini 43 gün önce yakaladıklarının altını çizdi.

EİB'nin ihracatında en büyük dilimi 9 milyar 331 milyon dolarlık ihracatla sanayi sektörlerinin gerçekleştirdiği bilgisini veren Eskinazi, "EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 36'lık artış hızı yakalayarak 6 milyar 862 milyon dolardan, 9 milyar 331 milyon dolara tırmandı. EİB'nin son bir yıllık dönemde 3,2 milyar dolarlık ihracat artışının 2,5 milyar dolarlık dilimini sanayi sektörleri gerçekleştirdi" diye konuştu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin 2 milyar 121 milyon dolarlık ihracat performansıyla sanayi ürünleri ihracatına en büyük katkıyı sağladığa işaret eden EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin 2 milyar doları geçen tek birlik olduğunu vurguladı.

Kimya sektörü EİB çatısı altında temsili sonuna kadar hak ediyor

"Demir sektörümüzden sonra en çok ihracatı EİB çatısı altında ihracatçı birliğiyle temsil edilmeyen kimya sektörü 1 milyar 779 milyon dolarlık tutarla yaptı" diyen Eskinazi, "Bu ihracat Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Ege Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kurulması gereğini bir kez daha ortaya koydu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz de, ihracatını yüzde 13'lük artışla 1 milyar 293 milyon dolardan, 1 milyar 462 milyon dolara taşıdı ve güçlü konumunu korudu" değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sektörlerinin ihracatı 5,5 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri'nin 82 yıllık tarihi boyunca ihracat deseninde tarım sektörlerinin güçlü bir şekilde temsil edildiğine vurgu yapan Eskinazi, EİB bünyesindeki tarım sektörlerinin 2020 yılında ilk kez 5 milyar doları geçtiğini, Egeli tarım ihracatçılarının 20 Kasım 2020 – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yüzde 12,3'lük performans artışıyla 5 milyar 632 milyon dolarlık dış satım yaptığını ve 2021 yılı başında belirledikleri 5,5 milyar dolar ihracat hedefini aştıklarını dile getirdi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin son bir yılda ihracatını yüzde 34 artırarak, 1 milyar 275 milyon dolarlık ihracatla gıda ihracatının lideri olurken aynı zamanda EİB çatısı altındaki 7 tarım ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni olduğu bilgisini verdi. Eskinazi, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 1 milyar 165 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı olduğunu, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 847 milyon dolarlık ihracatla üçüncü güçlü sektör olduğunu belirtti.

Doğal taş ihracatında Türkiye lideri olan Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 13'lük artışla 938 milyon dolardan, 1 milyar 60 milyon dolara taşıdığını anlatan Eskinazi, ihracattaki başarılar sayesinde 2022 yılına moralli girdiklerini sözlerine ekledi.

Ege İhracatçı Birlikleri, İhracat, Tarım, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ege'den tarım sektörlerinin ihracatı 5,5 milyar doları aştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı! 14:59 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı! Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar 14:55 Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar 21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz 14:48 21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz
Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var! 14:46 Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var! Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Son Dakika Haberleri
14:58 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı!
14:56 Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek
14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
14:45 Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var!
14:32 Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım: Abimden özür dilerim
14:27 Bilim insanlarından ev kadınlarına uyarı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi
14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
14:14 Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde
14:12 Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek         
14:57
Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi         
13:21
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 15:07:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ege'den tarım sektörlerinin ihracatı 5,5 milyar doları aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement