Ege'den yapılan yaş meyve sebze ihracatı 1 milyar doları aşarak rekor kırdı - Son Dakika

Ege'den yapılan yaş meyve sebze ihracatı 1 milyar doları aşarak rekor kırdı

21.12.2020 12:05
Ege'den yapılan yaş meyve sebze ihracatı 1 milyar doları aşarak rekor kırdı, System.String[]

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 1 Ocak'tan bu yana yapılan ihracatla birliğin 54 yıllık tarihi boyunca ilk kez 1 milyar dolar sınırını aştığını ifade etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 1 Ocak'tan bu yana yapılan ihracatla birliğin 54 yıllık tarihi boyunca ilk kez 1 milyar dolar sınırını aştığını ifade etti.

Çevrim içi düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçak, göreve geldiği günden itibaren yönetim kurulu üyeleriyle ihracatı artırma hedefine odaklanarak çalıştıklarını söyledi.

Geçen yılı 890 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki 7 tarım birliği içinde üçüncü sırada yer alarak tamamladıklarını aktaran Uçak, "1 Ocak - 19 Aralık 2020 tarihleri arasında 1 milyar 3 milyon dolar ihracat rakamına ulaşarak 54 yıllık tarihimizde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştık. 2020 yılında EİB bünyesindeki tarım birlikleri arasında zirveye çıktık." dedi.

Birlik ihracatında kiraz, turşu ve kurutulmuş domatesin ilk sıraları aldığını, sofralık üzüm ve domatesin de ciddi döviz girdisi sağladığını aktaran Uçak, 2020'de Türk meyve ve sebzelerinin 140 ülkede tüketiciye sunulduğunu kaydetti.

Yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada Rusya'nın, mamul ihracatında ise Almanya'nın yer aldığını dile getiren Uçak, şöyle devam etti:

"2021'de rekor kırmaya devam edeceğimize inanıyorum. Pandemi nedeniyle yaş meyve sebze talebinin artmaya devam edeceğine, ihracatçılarımızın bu talebi en sağlıklı ve doğru şekilde karşılayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya domates ihracatına ilişkin soruya ise Uçak, kotanın 50 bin ton artırılması için çalışmaların devam ettiğini, taleplerinin bu kotanın tamamen kalkması yönünde olduğunu belirtti.

Uçak, kirazla girdikleri Çin pazarına diğer ürünleri de göndermek istediklerini, bu pazara büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Ege İhracatçı Birlikleri, Uçak, Ocak, Ege, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ege'den yapılan yaş meyve sebze ihracatı 1 milyar doları aşarak rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi


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