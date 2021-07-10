Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ndan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.06 km olarak kayıtlara geçti. Kandilli ise depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıkladı.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Sarsıntı sonrası AFAD'ın sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.