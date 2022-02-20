Ege Deniz'inde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklamasında: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır - Son Dakika

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Merkez üssü On İki Ada olmak üzere Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada sarsıntının saat 22.47'de gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

AFAD'dan yapılan paylaşımlarda "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.