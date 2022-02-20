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Ege Deniz'inde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklamasında: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır - Son Dakika

Ege Deniz'inde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklamasında: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır

20.02.2022 23:29

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 22.47'de meydana gelen sarsıntıyla ilgili AFAD'tan açıklama yapıldı "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Merkez üssü On İki Ada olmak üzere Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada sarsıntının saat 22.47'de gerçekleştiği kaydedildi.

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

AFAD'dan yapılan paylaşımlarda "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Ege Deniz'inde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklamasında: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır
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Ege Deniz'inde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklamasında: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır Ege Deniz'inde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklamasında: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır AFAD: 'Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi' AFAD: "Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son Dakika Güncel Ege Deniz'inde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklamasında: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ege Deniz'inde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklamasında: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır - Son Dakika
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