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Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem yaşandı - Son Dakika

Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem yaşandı

16.01.2022 17:33

Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5.3 büyüklüğünde depremle sallandı. Bu depremden hemen sonra Ege Denizi'nde 14.51'de 3.8, 15.26'da 4.7, 16.36'da 3.7 ve 16.39'da 3.7 ile peş peşe sarsıntılar art arda yaşandı. Gökçeada'ya yakın bölgede gerçekleşen depremler İzmir, Çanakkale ve Edirne'de de hissedildi.

Deprem bölgesinde olan Ege Denizi, bugün peş peşe sarsıntılarla sallandı. Gökçeada'ya yakın bölgelerde meydana gelen depremler İzmir, Çanakkale ve Edirne'de de hissedilirken herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmadı.

5.3'LE SALLANDI

Ege Denizi'nde bugün saat 14:48'de merkez üssü Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adanın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşen depremin derinliği 7.30 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Yunanistan'ın Haldiki yarımadasına uzaklığı ise 16.5 kilometre olarak belirlendi.

Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem meydana geldi

ARTÇI SARSINTILAR PEŞ PEŞE DEVAM ETTİ

Saat 14.51'de yine Gökçeada'ya yakın bölgede bir deprem daha kaydedildi. Deprem büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı. Saat 15.26'da ise bölgede ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı. Bu sarsıntıların ardından 16.36'da ve 16.39'da bölge 3.7 ile tekrar sallandı. Artçı sarsıntıların ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem meydana geldi
Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem meydana geldi
Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem meydana geldi
Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem meydana geldi
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Ege Denizi, Çanakkale, Edirne, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem yaşandı - Son Dakika
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