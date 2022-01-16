Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem yaşandı - Son Dakika

Deprem bölgesinde olan Ege Denizi, bugün peş peşe sarsıntılarla sallandı. Gökçeada'ya yakın bölgelerde meydana gelen depremler İzmir, Çanakkale ve Edirne'de de hissedilirken herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmadı.

5.3'LE SALLANDI

Ege Denizi'nde bugün saat 14:48'de merkez üssü Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adanın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşen depremin derinliği 7.30 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Yunanistan'ın Haldiki yarımadasına uzaklığı ise 16.5 kilometre olarak belirlendi.

ARTÇI SARSINTILAR PEŞ PEŞE DEVAM ETTİ

Saat 14.51'de yine Gökçeada'ya yakın bölgede bir deprem daha kaydedildi. Deprem büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı. Saat 15.26'da ise bölgede ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı. Bu sarsıntıların ardından 16.36'da ve 16.39'da bölge 3.7 ile tekrar sallandı. Artçı sarsıntıların ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.