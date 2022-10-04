Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

04.10.2022 16:06
Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

EGE Denizi'nde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

EGE Denizi'nde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarı yaptı. Meteorolojinin açıklamasında, Kuzey ve Güney Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği, cuma günü akşam saatlerinden sonra da etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.


YORUMLAR
500
Sinop'ta Yağış Nedeniyle 100 Dönümlük Tarım Arazisi Zarar Gördü Sinop'ta Yağış Nedeniyle 100 Dönümlük Tarım Arazisi Zarar Gördü Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Kaynak: DHA

Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
21:03 Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi!
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'den yardım isteyen Miçotakis'e rest: Ne yaparsan yap, biz gereği neyse yapacağız
20:56 Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı
20:42 ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme
20:25 İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı
20:16 ABD, Ukrayna ordusu için kesenin ağzını açtı! 625 milyon dolarlık yeni destek yolda
20:03 ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 22:23:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement