Ege Denizi için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Ege Denizi için fırtına uyarısı

15.10.2022 20:06
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Kuzey ve Güney Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Kuzey ve Güney Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege açıklarında ise rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden yine 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

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Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege Denizi için fırtına uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ege Denizi için fırtına uyarısı - Son Dakika
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