Son Dakika Haberleri: Ege Denizi İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Ege Denizi İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Ege Denizi İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın öğlenden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 50-75, zaman zaman saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın çarşamba sabahından itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise Çarşamba günü 01.00'den itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 50-75 kilometre hızla kuvvetli fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:26 Kaynak: AA

Ege Denizi, Güncel
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