Ege Denizi İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın öğlenden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 50-75, zaman zaman saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın çarşamba sabahından itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.



Kuzey Ege'de ise Çarşamba günü 01.00'den itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 50-75 kilometre hızla kuvvetli fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.



Kuvvetli fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.



Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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