Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 10'u Çocuk 19 Göçmen Facia Yaşanmadan Kurtarıldı

Ege Denizi'nde 10'u Çocuk 19 Göçmen Facia Yaşanmadan Kurtarıldı

42 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Midilli Adasına gitmeye çalışan 10'u çocuk 19 göçmen, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından bir teknenin içerisinde yakalandı.

Ege Denizi'nde 10'u Çocuk 19 Göçmen Facia Yaşanmadan Kurtarıldı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Midilli Adasına gitmeye çalışan 10'u çocuk 19 göçmen, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından bir teknenin içerisinde yakalandı. Göçmenleri organize eden 2 zanlı da şüphe üzerine durdurulan araçta gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi İskele mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, muhtemel geçiş güzergahlarını kontrol ettikleri esnada kıyıdaki bir tekneden şüphelendi. Ekipler kontrollerini yaptıklarında üstü branda ile kapalı olan teknenin içerisinde çok sayıda insan olduğunu gördü. Şahıslar tekneden indirilirken, yapılan soruşturma sonucu 17'si Afganistan uyruklu 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 4'ü kadın 10'u çocuk toplamda 19 kişinin göçmen olduğu tespit edildi. Göçmenlerin Ayvalık'tan Midilli Adasına geçmek istediği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan çok sayıda can yeleğinin bulunduğu tekne karaya çekilirken, göçmenler ise karakola götürüldü.

Organizatörler de gözaltına

Ayrıca çalışmalarını sürdüren jandarma trafik ekipleri, şüphelendikleri bir araca takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan inceleme sonucunda Saygın S.(39) ve Kemal A.(44) olduğu tespit edilen organizatörler ise yakalanarak gözaltına alındı. Saygın S.'nin ayrıca dolandırıcılık suçundan aranmasının olduğu ortaya çıktı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:28 Kaynak: İHA

Jandarma, Ayvalık, Balıkesir, 3. Sayfa
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