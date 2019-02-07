Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 10'u Çocuk 19 Göçmen Facia Yaşanmadan Kurtarıldı

Ege Denizi'nde 10'u Çocuk 19 Göçmen Facia Yaşanmadan Kurtarıldı

1 saat önce

Ege Denizi'nde 10'u çocuk 19 göçmen facia yaşanmadan kurtarıldı Ayvalık'ta umuda yolculuk jandarma engeline takıldı: 19 göçmen yakalandıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Midilli Adasına gitmeye çalışan 10'u çocuk 19 göçmen, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından...

Ege Denizi'nde 10'u Çocuk 19 Göçmen Facia Yaşanmadan Kurtarıldı, System.String[]
Ege Denizi'nde 10'u çocuk 19 göçmen facia yaşanmadan kurtarıldı
Ayvalık'ta umuda yolculuk jandarma engeline takıldı: 19 göçmen yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Midilli Adasına gitmeye çalışan 10'u çocuk 19 göçmen, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından bir teknenin içerisinde yakalandı. Göçmenleri organize eden 2 zanlı da şüphe üzerine durdurulan araçta gözaltına alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi İskele mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, muhtemel geçiş güzergahlarını kontrol ettikleri esnada kıyıdaki bir tekneden şüphelendi. Ekipler kontrollerini yaptıklarında üstü branda ile kapalı olan teknenin içerisinde çok sayıda insan olduğunu gördü. Şahıslar tekneden indirilirken, yapılan soruşturma sonucu 17'si Afganistan uyruklu 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 4'ü kadın 10'u çocuk toplamda 19 kişinin göçmen olduğu tespit edildi. Göçmenlerin Ayvalık'tan Midilli Adasına geçmek istediği bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan çok sayıda can yeleğinin bulunduğu tekne karaya çekilirken, göçmenler ise karakola götürüldü.
Organizatörler de gözaltına
Ayrıca çalışmalarını sürdüren jandarma trafik ekipleri, şüphelendikleri bir araca takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan inceleme sonucunda Saygın S.ve Kemal A.olduğu tespit edilen organizatörler ise yakalanarak gözaltına alındı. Saygın S.'nin ayrıca dolandırıcılık suçundan aranmasının olduğu ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Ayvalık, Jandarma, Ege Denizi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuk Taciziyle Suçlanan Micheal Jackson'un, Sorgu Sırasında Çekilmiş Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak

Meyve ve Sebze Fiyatları Artınca Evinin Salonuna Kendi Serasını Kurdu Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 01:55:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 10'u Çocuk 19 Göçmen Facia Yaşanmadan Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]