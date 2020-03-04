Ege Denizi'nde 11 saat kurtarılmayı beklediler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde 11 saat kurtarılmayı beklediler - Son Dakika

Ege Denizi'nde 11 saat kurtarılmayı beklediler

6 saat önce

Çanakkale Ayvacık'tan Midilli Adası'na gitmek için şişme botla açılan bir grup göçmen, Yunan Sahil Güvenlik tarafından ölüme terk edildi.

Çanakkale Ayvacık'tan Midilli Adası'na gitmek için şişme botla açılan bir grup göçmen, Yunan Sahil Güvenlik tarafından ölüme terk edildi. Türk Sahil Güvenlik'ten yardım isteyen mülteciler 11 saatlik bekleyişin ardından kurtarılırken, göçmenlerden biri 11 saatlik yolculuğu cep telefonuyla kaydetti.

Yunanistan'ın sınır kapılarında uyguladığı şiddetin ardından, göçmenler kaçak yollardan Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli Adası'na geçmek isteyen mülteciler şişme botlarla denize açılıyor. Bir grup göçmen Ege Denizi'ne açıldığı esnada, Yunan Sahil Güvenlik tarafından durdurularak botun motoru ve benzini alınarak ölüme terk edildi. Ölüme terk edildikten sonra kürek çekerek tekrar Türk karasularına dönen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik'ten yardım isteyerek 11 saat sonra kurtarıldı. Bu göçmenler bir tanesi ise 11 saatlik ölüme terk edilişi saniye saniye cep telefonuna kaydetti.

Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan ve Ayvacık'a geri getirilen Kebir Muhammedi, "Bot motorumuzu, benzinimizi aldılar. Kimse bize yardım etmiyor. Midilli Adası'na bir hayli yakınlaştık. Denizin ortasında kaldık" dedi.

Yeniden geçiş yapmayı deneyeceklerini belirten Kebir Muhammedi, "Şu anda havanın düzelmesini bekliyoruz. Eğer ki hava düzelirse gideceğiz. Hava düzelmediği için gitmekten vazgeçen de oluyor. Biz savaştan kaçıp geliyoruz. Yunanistan'a geçmek istiyoruz. Yunanistan'a geçmek istesek Yunan polisleri bize izin vermiyor. Bize silah çekiyorlar. Mecbur geçmeyi deneyeceğiz. Eğer biz memleketimize geri dönersek, belki bizi orada öldürürler" diye konuştu.

(İHA)

Ege Denizi'nde 11 saat kurtarılmayı beklediler

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:25 Kaynak: İHA
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