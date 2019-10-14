Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 2019 yılında 32 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde 2019 yılında 32 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Ege Denizi'nde 2019 yılında 32 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanan tekne faciasından sonra gözler tekrar Ege Denizi'nde yaşanan düzensiz göç hareketlerine çevrildi.

Ege Denizi'nde 2019 yılında 32 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanan tekne faciasından sonra gözler tekrar Ege Denizi'nde yaşanan düzensiz göç hareketlerine çevrildi. Yılbaşından bu yana Ege Denizi'nde 43 bin 893 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından Yunan Adalarına kaçmak isterken yakalandı.

2018 yılında toplam 25 bin 398 düzensiz gömen Ege Denizinde Sahil Güvenlik tarafından yakalanırken yılbaşından bu yana sayı 43 bin 893'e ulaştı. Sayının yılsonuna kadar geçen yılı ikiye katlaması bekleniyor. 2019 yılında bin 257 düzensiz göç olayında 32 kişi hayatını kaybederken 63 organizatör yakalandı. Eylül ayında düzensiz göç hareketlerinde bir yoğunluk gözlendi. Sayı Eylül ayında istatistiklere 11 bin 638 olarak geçti. Ekim ayının ilk ondört gününde ise 5 bin 547 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalanırken 2 düzensiz göçmen de hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın özellikle Ege Denizi'ndeki çalışmaları havadan, denizden ve karadan olmak üzere 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor.

(EME-MŞ)

Ege Denizi, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal karar! Türkiye maçına gitmiyor Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz Son dakika: Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 14:58:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 2019 yılında 32 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]