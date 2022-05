Ege Denizi'nde 2022 yılında şu ana kadar 12 bin 846 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, düzensiz göçle ilgili mücadelenin artarak devam ettiğini belirterek, 2022 yılında 6 bin 338'i Yunanistan tarafından itilen olmak üzere 12 bin 846 düzensiz göçmenin kurtarıldığı söyledi. Yoğun mücadele ve sınır dışı edilme uygulaması sayesinde Türkiye'nin göç rotası olarak kullanılması konusundaki cazibesinin azaltıldığını aktaran Tuğamiral Serkan Tezel, göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamak için mücadelelerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin yürütülen faaliyetlerini anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklama yapan Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel'e İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Menderes Güçlü ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selim Baydar eşlik etti.

"BAŞARILI OPERASYONLARLA DENİZ YOLUYLA ÇIKIŞ YAPMAYA ÇALIŞAN GÖÇMEN SAYISINDA BELİRGİN BİR AZALMA YAŞANMIŞTIR"

Basın toplantısında konuşan Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, düzensiz göçün küresel ölçekte bir sorun olduğunu söyledi. Türkiye'nin doğusundan başlayan ve batı sahillerine kadar uzanan düzensiz göçe yönelik mücadelenin zaman mefhumu gözetilmeksizin başarıyla yürütüldüğünü belirten Tuğamiral Serkan Tezel, "Bu etkin iş birliği ve başarılı operasyonlar neticesinde, ülkemizden deniz yolu ile çıkış yapmaya çalışan göçmen sayısında da geçmiş yıllara oranla belirgin bir azalma yaşanmıştır. Bakanlığımız koordinesinde kolluk kuvvetleri olarak, göç idaresi başkanlığı ile birlikte yürüttüğümüz düzensiz göçle mücadeledeki ilk ve en önemli amacımız denizlerimizde can kayıplarının yaşanmamasıdır. Göç akımlarının zirve yaptığı 2015 yılında, Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde 279 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişken, kararlı mücadelemiz sonucunda can kaybı 2021 yılında yüzde 94'ün üzerinde azalarak yüzde 15'e düşürülmüştür. 2022 yılında ise bugüne kadar 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiştir" dedi.

"ÜLKEMİZİN ÜZERİNDEKİ GÖÇ BASKISI VE GÖÇ ROTASI OLARAK KULLANILMASI KONUSUNDAKİ CAZİBESİ AZALTILMAKTADIR"

Tuğamiral Serkan Tezel, 2015 yılında başlatılan Ege'de Umut Harekatı ve Akdeniz'de Umut Harekatı operasyonlarının devam ettiğini ve göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamak için mücadelelerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Sürdürdüğümüz yoğun mücadelenin bir diğer maksadı ise ülkemizi transit olarak kullanma gayesi ile ülkemize gelmek isteyen yeni düzensiz göçmenlerin ve ülkemizden deniz yoluyla Avrupa ülkelerine gitmek üzere ölüm yolculuğuna çıkma niyeti olan düzensiz göçmenlerin caydırılmasıdır. Komutanlığımız tarafından, denizde engellenen düzensiz göç girişimlerinde yakalanan göçmenlerin, bir yandan bu tehlikeli yolculukta hayatlarını kaybetmelerine engel olunmakta, diğer taraftan ise göçmenlerin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sınır dışı edilmeleri sayesinde ülkemizin üzerindeki göç baskısı ve göç rotası olarak kullanılması konusundaki cazibesi azaltılmaktadır" diye konuştu.

2022'DE ŞU ANA KADAR 12 BİN 846 GÖÇMEN KURTARILDI

Türkiye'nin insan hakları çerçevesinde can kayıplarını engellemek için çaba göstermesine rağmen Yunanistan'ın benzer bir yaklaşımda olmadığına vurgu yapan Serkan Tezel, "Yunanistan arama kurtarma bölgesi içerisinde yaşanan can kayıplarında artış yaşandığı konusundaki haberler, uluslararası basında da sıklıkla yer almaktadır. Yine üzülerek belirtmek isterim ki, kurtardığımız düzensiz göçmenlerin ifadelerine yansıyan; para, telefon vb. değerli eşyalarının gasp edilmesi, darp edilmeleri, can yeleksiz olarak ve hatta kelepçelenerek doğrudan denize atılmaları gibi birçok insan onuruna yakışmayan ve insan haklarına aykırı durum da geri itme olayları süresince yaşanmaktadır. 2021 yılında sahil güvenlik komutanlığı tarafından 628'i geri itme olayı olmak üzere toplam 848 olayda 23 bin 676 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. bu düzensiz göçmenlerden 16 bin 62'si geri itilerek denizde kaderleriyle baş başa bırakılan düzensiz göçmenlerdir. 2022 yılında ise bugüne kadar, 260'ı geri itme olayı olmak üzere toplam 417 olayda 12 bin 846 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. 2022 yılında Yunanistan tarafından geri itilen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 388'dir" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'IN ZORBALIĞI NEDENİYLE GÖÇMENLER İTALYA ROTASINA YÖNELİYOR

Yunanistan'ın baskı, şiddet ve zor kullanması nedeniyle göçmenlerin daha tehlikeli olan İtalya rotasına yönlendiğini aktaran Tezel, İtalya rotasına yönelik yapılan operasyonlarda 2021 yılında 5 bin 259, 2022 yılında ise 3 bin 670 olmak üzere toplamda 8 bin 929 göçmenin kurtarıldığını söyledi. Tezel son olarak, göçmenlerin arasına karışarak Türkiye'den kaçmaya çalışan FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere çok sayıda terör örgütü üyesinin yakalandığını ve düzensiz göçün önlenmesi amacıyla insansız hava araçları, dronlar, insanlı hava araçları, yüzer unsurlar, mobil radarlar, optik görüntüleme sistemleri gibi teknolojinin tüm imkanlarından faydalandıklarını ifade etti.

(Salih Yılmazsoy - Sinan Yeniçeri/İHA)