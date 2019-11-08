Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem
7 saat önce
EGE Denizi'nde, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:07 Kaynak: DHA
EGE Denizi'nde, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 12.47'de, Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinin 1,80 kilometre açığındaki depremin 7,05 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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