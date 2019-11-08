Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

EGE Denizi'nde, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

EGE Denizi'nde, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 12.47'de, Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinin 1,80 kilometre açığındaki depremin 7,05 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.


Ege Denizi, Deprem, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:07 Kaynak: DHA
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