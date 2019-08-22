Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

EGE Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde, saat 16.12'de, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 49.70 kilometre açığındaki depremin, 14.33 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, Ege Denizi, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:40 Kaynak: DHA
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