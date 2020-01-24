Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
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EGE Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:14 Kaynak: DHA
EGE Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.32'de, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 22,06 kilometre açığındaki depremin 6,40 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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