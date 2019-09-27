Son Dakika Haberleri: Ege denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Ege denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

52 dakika önce

EGE Denizi'nde, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem, System.String[]
EGE Denizi'nde, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.35'te, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 14,87 kilometre açığındaki depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.


Ege Denizi, Çanakkale, Eceabat, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 17:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]