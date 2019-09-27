Ege denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
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EGE Denizi'nde, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:55 Kaynak: DHA
EGE Denizi'nde, Çanakkale
'nin Eceabat
ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem
Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.35'te, Ege Denizi
'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 14,87 kilometre açığındaki depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem 31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı