Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

46 dakika önce

Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Çanakkale açıklarında saat 16.35'te yer kabuğunun 7,12 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 14,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:00 Kaynak: AA
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