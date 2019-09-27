Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:00 Kaynak: AA
Ege Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Çanakkale açıklarında saat 16.35'te yer kabuğunun 7,12 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 14,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
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