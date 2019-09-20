Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 30 düzensiz göçmen bulundu
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Ege Denizi'nde 30 düzensiz göçmen bulundu

1 saat önce

Ege Denizi'nde Çeşme açıklarında tespit edilen 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teslim edildi.

Ege Denizi'nde 30 düzensiz göçmen bulundu, System.String[]

Ege Denizi'nde Çeşme açıklarında tespit edilen 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG TAYFUN Hücumbotu'nun, Çeşme açıklarında tespit edilen 30 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına güvenli şekilde teslim ettiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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