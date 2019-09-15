Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı
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Ege Denizi'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı

51 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde 30 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botu, Boztepe burnu açıklarında hareketlilik tespit etti. Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan ve İran uyruklu 5'i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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