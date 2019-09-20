Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 33 düzensiz göçmen bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Ege Denizi'nde 33 düzensiz göçmen bulundu

1 saat önce

Ege Denizi'nde Bulamaç Adası açıklarında karakol gemisi tarafından tespit edilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Ege Denizi'nde 33 düzensiz göçmen bulundu, System.String[]

Ege Denizi'nde Bulamaç Adası açıklarında karakol gemisi tarafından tespit edilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Karaburun karakol gemisinin, "Denizde Durumsal Farkındalık" görevi kapsamında, Bulamaç Adası açıklarında bir botta düzensiz göçmen tespit ettiği belirtildi.

Sayılarının 33 olduğu belirlenen göçmenlerin, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına güvenli şekilde teslim edildiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var
İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil Bakanlık desteğiyle Ordu Aybastı KSS'de 62 iş yeri yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 14:02:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 33 düzensiz göçmen bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]