Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4.0 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

EGE Denizi'nde sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4.0 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
EGE Denizi'nde sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saat 06.46'da Girit Adası'nın kuzeyinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 5.95 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye'den en yakın yerleşim yerine uzaklığı ise Muğla'nın Bodrum ilçesi olarak belirtildi. - Bodrummuğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:02 Kaynak: DHA

AFAD, Sabah, Güncel
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