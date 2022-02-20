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Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

20.02.2022 23:47
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde depremAFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.47'de merkez üssü Datça'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 29.26 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.'OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNAMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR'

AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, henüz olumsuz bir ihbarın olınmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


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Ege Deniz'inde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklamasında: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır Ege Deniz'inde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklamasında: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem AFAD: 'Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi' AFAD: "Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi"

Ege Denizi, Deprem, Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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