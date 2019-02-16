Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi
'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın
'ın Söke
ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:36 Kaynak: AA
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