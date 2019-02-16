Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:36 Kaynak: AA

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