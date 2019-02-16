Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
28 dakika önce
Merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Merkez
üssü Aydın
'ın Söke
ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:20
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