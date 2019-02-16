Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

28 dakika önce

Merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:20 

Söke, Merkez, Aydın, Ekonomi
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