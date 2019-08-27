Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
46 dakika önce
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:52 Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.31'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 34,44 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 78 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Prof. Dr. Süleyman Pampal: Ankara depremi haberci değil, uyarıcı bir deprem Dünyanın dikkatle takip ettiği G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı Yaşlı adam, fuhuş için anlaştığı kişinin transseksüel olduğunu anlayınca bıçakladı Binali Yıldırım: Terör olaylarında kontrol devletin elinde