Son Dakika Haberleri: Ege denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Ege denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

27 dakika önce

EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem, System.String[]
EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre bugün saat 07.31 Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 34.4 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri 78 kilometre ile Muğla'nın Marmaris İlçesi olduğu belirlendi.


Ege Denizi, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. Süleyman Pampal: Ankara depremi haberci değil, uyarıcı bir deprem
Dünyanın dikkatle takip ettiği G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı Yaşlı adam, fuhuş için anlaştığı kişinin transseksüel olduğunu anlayınca bıçakladı Binali Yıldırım: Terör olaylarında kontrol devletin elinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 08:38:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]