Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Ege Denizi, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale Biga'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği yapılacak MHP ile CHP arasında gerginlik tırmanıyor! Semih Yalçın: Ahlaksızlığın delili

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 00:46:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]