Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:36 Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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