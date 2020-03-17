Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:34 Kaynak: AA
Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Son Dakika Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi