Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu - Son Dakika
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Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

18.10.2022 14:19

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,1, İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında ise 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,1, İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında ise 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında saat 13.27'de meydana gelen depremin derinliği 6,33 kilometre olarak belirlendi.

Selçuk ilçesi açıklarında saat 13.29'da oluşan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE MEYDANA GELEN DEPREMİN PANİK ANI KAMERADA KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE MEYDANA GELEN DEPREMİN PANİK ANI KAMERADA Aydın haber | Kuşadası beşik gibi sallanıyor Aydın haber | Kuşadası beşik gibi sallanıyor
Kaynak: AA

Ege Denizi, Kuşadası, Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu - Son Dakika
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