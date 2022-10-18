Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem oldu

Selçuk ilçesi açıklarında saat 13.29'da oluşan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında saat 13.27'de meydana gelen depremin derinliği 6,33 kilometre olarak belirlendi.

Ege Denizi 'nde Aydın 'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,1, İzmir 'in Selçuk ilçesi açıklarında ise 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'dan da hissedildi

Kaynak: AA

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