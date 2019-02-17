Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem

19 dakika önce

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Ege Denizi, Güncel
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