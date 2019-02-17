Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem
19 dakika önce
Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
Ege Denizi
'nde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Yunanistan
'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:20 Kaynak: AA
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