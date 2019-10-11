Ege denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:16 Kaynak: DHA
EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.55'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçeye 29.4 kilometre uzaklığında kaydedilen deprem, Ayvacık ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
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