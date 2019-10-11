Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:18 Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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