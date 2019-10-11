Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.


Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Ege Denizi, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:18 Kaynak: AA
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