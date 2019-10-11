Son Dakika Haberleri: Ege denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Ege denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Ege denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

48 dakika önce

EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.55'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçeye 29.4 kilometre uzaklığında kaydedilen deprem, Ayvacık ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:47 Kaynak: DHA
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