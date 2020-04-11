Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.22'de Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,79 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.