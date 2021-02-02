Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
02.02.2021 00:03
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.46'da ve 6,36 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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