Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

27.04.2022 05:27
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 04.52'de merkez üssü Ege Denizi açıklarında Yunanistan kıyıları yakınında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8.25 kilometre olarak ölçüldü.


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İçişleri Bakanlığı, Ege Denizi, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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