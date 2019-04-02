Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi
açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla
'nın Bodrum
ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:35 Kaynak: AA
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