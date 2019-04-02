Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:35 Kaynak: AA

AFAD, Muğla, Ege Denizi, Güncel
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