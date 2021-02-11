Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

11.02.2021 12:05
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

EGE Denizi'nde, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE Denizi'nde, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve ilçelerinin yanı sıra Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın(AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 11.45'te, merkez üssü Ege Denizi Dikili açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre altındaki deprem, Aliağa ve Foça başta olmak üzere İzmir'in tüm ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.


- İzmir
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi, Dikili, İzmir, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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