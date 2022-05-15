Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

15.05.2022 09:31
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Bodrum'un 183.18 kilometre açığında saat 08.33'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bodrum'un Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük mahallelerinin yanı sıra Datça'nın Yazıköy ve Cumalı mahallelerinden de hissedildi. Yerin 13.8 kilometre derinlikte yaşanan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk olmadı.


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Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem ÇEŞME AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÇEŞME AÇIKLARINDA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi, Bodrum, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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