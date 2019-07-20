Ege Denizi'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
25 dakika önce
Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:26 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçme girişiminde bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı
mobil radarı ve botu, Enez
sahili açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 5'i çocuk Afganistan
, İran
, Pakistan
ve Bangladeş
uyruklu 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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