Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Ege Denizi'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı

25 dakika önce

Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı ve botu, Enez sahili açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 5'i çocuk Afganistan, İran, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Ege Denizi, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:26 Kaynak: AA
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