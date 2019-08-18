Ege Denizi'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı
38 dakika önce
Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:08 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçme girişiminde bulunan 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı
botu Edirne
'nin Enez
sahili açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 21'i çocuk, 42 Afganistan
uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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