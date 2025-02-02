Ege Denizi'nde adeta deprem fırtınası yaşanıyor. Bölgede yakın aralıklarla peş peşe depremler meydana gelirken, özellikle Yunan adalarında yaşayanların tedirginliği arttı.
Ege Denizi'nde son 48 saatte 200'den fazla deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 4,8 olarak ölçülürken, diğer depremlerin birçoğunun şiddetinin de 4 ve üzeri olması dikkat çekti.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı. Konu ile ilgili olarak Başbakan Miçotakis liderliğinde acil durum komitesi toplandı. Dört adada okullar tatil edildi. Etkinlikler iptal edildi.
Bölgede bir kurtarma ekibi konuşlandırıldı. Dron operatörü ekibi ve kurtarma helikopteri de Santorini'de hazır kıta bekliyor. Santorini, Amorgos ve Los Adalarında seyyar sağlık birimleri oluşturuldu.
Yunanistan'ın Santorini adası ve çevresinde sismik aktivite yoğunlaşıyor. Volkanik bir ada olan Santorini'de son günlerde birçok volkanik aktivite de kaydedilmişti. Depremlerin Santorini'deki yanardağla ilgisi olmadığı açıklandı. Santorini'nin de dahil olduğu Kiklad adaları bölgesinde son 48 saatte 200'den fazla sarsıntı oldu.
Son Dakika › Deprem › Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem - Son Dakika
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