Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem - Son Dakika
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Deprem

Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem

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Ege Denizi'nde son 48 saatte en büyüğü 4.8 olmak üzere peş peşe 200'den fazla deprem meydana geldi. Yaşananların ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis acil toplantı kararı aldı

02.02.2025 22:20
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Ege Denizi'nde adeta deprem fırtınası yaşanıyor. Bölgede yakın aralıklarla peş peşe depremler meydana gelirken, özellikle Yunan adalarında yaşayanların tedirginliği arttı.

48 SATTE 200'DEN FAZLA DEPREM

Ege Denizi'nde son 48 saatte 200'den fazla deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 4,8 olarak ölçülürken, diğer depremlerin birçoğunun şiddetinin de 4 ve üzeri olması dikkat çekti.

YUNANİSTAN'IN 4 ADASINDA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı. Konu ile ilgili olarak Başbakan Miçotakis liderliğinde acil durum komitesi toplandı. Dört adada okullar tatil edildi. Etkinlikler iptal edildi.

SEYYAR SAĞLIK BİRİMLERİ OLUŞTURULDU

Bölgede bir kurtarma ekibi konuşlandırıldı. Dron operatörü ekibi ve kurtarma helikopteri de Santorini'de hazır kıta bekliyor. Santorini, Amorgos ve Los Adalarında seyyar sağlık birimleri oluşturuldu.

SANTORİNİ ADASI DİKEN ÜSTÜNDE

Yunanistan'ın Santorini adası ve çevresinde sismik aktivite yoğunlaşıyor. Volkanik bir ada olan Santorini'de son günlerde birçok volkanik aktivite de kaydedilmişti. Depremlerin Santorini'deki yanardağla ilgisi olmadığı açıklandı. Santorini'nin de dahil olduğu Kiklad adaları bölgesinde son 48 saatte 200'den fazla sarsıntı oldu.

Ege Denizi\'nde 48 saatte 200\'ün üzerinde deprem

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Son Dakika Deprem Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ramazan Karakuş:
    Abdestimi alıp namazimi kıldım uyuyorum izmirdeyim bize bisey olursa sorumlusu izmir belediyesi CHP dır çünkü reisimiz herseyi.n en iyisi yaptı 40 116 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    deprem olursa akp hukumeti milletten bagis dilenir yine nasil olsa onlarin cokta umrunda 30 33 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    Bu gece uyumamak lazım egede 24 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Normal Değil Bu 27 1 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    hiç normal deil gibi sanki bişey deniyorlar 26 1 Yanıtla
  • Burak Yılmaz:
    Allah korusun Antep depreminden öncede böyle sallantılar olmaya başlamıştı 20 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bizimde egede sahilimiz var ne ulke yonetimi nede belediteden tik yok mantalite farki biz hep kavga edelum bir birimize sovelim baska birsey bilmiyoruz 15 1 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Sadi Basel kardeşim günlerdir uyarıyor du. 11 0 Yanıtla
  • erhan ince:
    hiç bişe yok bunda ya 5 4 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Bizimkiler de birbirini yiyor 8 0 Yanıtla
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