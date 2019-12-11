Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de Ege Denizi'nde Girit Adası'nın kuzey doğusu ile Kasos Adası'nın güney batısı açıklarında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.


Deniz yüzeyinin yaklaşık 22 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Ege Denizi, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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