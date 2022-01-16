Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.48'de, Ege Denizi'nin açıkları olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 18,76 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Yunanistan'a 16,5 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 125,84 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Çanakkale'de hasara neden olmadı

Çanakkale Valiliğinden, depreme ilişkin yapılan açıklamada, geçmiş olsun dileklerine yer verilirken, "Meydana gelen deprem ilimiz genelinde herhangi bir hasara neden olmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi hafif şekilde hissettiklerini, yaptıkları ilk inceleme ve kontrollerde ilçede herhangi bir hasar bulunmadığını belirlediklerini bildirdi.