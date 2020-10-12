Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
12.10.2020 10:32
Ege Denizi' Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.
Ege Denizi' Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 03.30'da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde, 03.44'te ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.İlk sarsıntı Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta ve 5.78 kilometre derinlikte ikincisi ise 131.77 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte meydana geldi.
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