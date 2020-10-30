Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu (2) - Son Dakika

'CAN VE MAL KAYBININ OLMAMASINI ÜMİT EDİYORUM'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Tunç Soyer açıklamasında, "Az önce yaşanan deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybının olmamasını umut ediyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. Afet ekiplerimiz hazır" dedi.