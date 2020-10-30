Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu (3) - Son Dakika

KIZILAY KAN MERKEZİ YIKILDI

İzmir'in Bayraklı İlçesinde kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi yıkıldı. En Fazla yıkımın altında yaşandığı ilçede enkaz altında kalan vatandaşlar var.

VATANDAŞLAR, DIŞARIDA BEKLİYORİzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara dökülen vatandaşlar, dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı binaların yıkıldığı kentte, vatandaşlar büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Bu arada depremin ardından kent merkezinde iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, operatörlerdeki yoğunluk nedeniyle yakınlarına ulaşamayınca, tedirgin olup yollara düştü. Bu nedenle kent merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.